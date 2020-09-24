شاهد.. صبا مبارك تتجول في شوارع المحروسة

نشرت الفنانة صبا مبارك صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت صبا مبارك في الصورة بإطلالة أنيقة من سيارتها وعلقت على الصورة قائلة: "في شوارع المحروسة".

وحازت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي:

قمر، جميلة جدا، أحلى وحدة.

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كانت صبا مبارك عادت إلى الأردن في نهاية مايو الماضي، بعد فترة قضتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب إغلاق المطارات لأزمة فيروس كورونا.

والتزمت بعدها صبا بالحجر المنزلي، وجلست لفترة طويلة لا تخرج من مكانها، إلى أن أعلنت أنها اطمأنت على نفسها وأنهت فترة الحجر المنزلي.