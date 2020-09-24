سينما مصر تكرم مصمم الاستعراضات "حسن خليل".. صور

كرم المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، مصمم الاستعراضات الدكتور "حسن خليل" أمس الأربعاء، فى مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية، بحضور الفنانة دنيا عبد العزيز، والفنان ميدو عادل، والدكتور محمد ابو الغيط، والمخرج معتز التوني، والمخرج حسني صالح .
حيث أهدى خالد جلال، مخرج "سينما مصر" شهادة تقدير موقعة من كل أبطال العرض وتحمل عنوان "إلى من عاش ليبقى"، للدكتور حسن خليل، عقب مشاهدته للعرض المسرحى "سينما مصر"، مشيرا إلى أن الدكتور حسن خليل صمم استعرضات مجموعة كبيرة من الأفلام منها "العتبة جزاز" و "مبروك جالك ولد" و "الظريف والشهم والطماع"، وفيلم "صغيرة على الحب" .
"سينما مصر" هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمسرح مركز الإبداع الفني، ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية، ليؤكد أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعدائها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدا .
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