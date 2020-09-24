من دبي.. يارا تشارك جمهورها صورا جديدة من إجازتها الصيفية

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أيهما أجمل؟.. إطلالات أنيقة لـ يارا في عيد الأضحى.. صور



كانت أحدث أعمال يارا الفنية كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب". أيهما أجمل؟.. إطلالات أنيقة لـ يارا في عيد الأضحى.. صور يذكر أن يارا شاركت فى أوبريت "صناع الأمل"، الذى غنته فى حفل حضره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وشاركها الغناء الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنانة السورية أصالة، والفنان التونسى صابر الرباعي.

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