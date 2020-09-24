بسبب الموجة الثانية لـ كورونا.. ديزني تؤجل طرح black widow مجددا

اعلنت شركة ديزني للانتاج السينمائي عن تأديل طرح فيلم Black widow للنجمة العالمية سكارليت جوهانسون بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا

وقال موقع Deadline الامريكي ان ديزني قررت عرض الفيلم في مايو 2021، بدلا من نوفمبر 2020، حيث كان من المقرر طرح Black widow في مايو 2020.

والفيلم من بطولة سكارلت جوهانسون، فلورنس بوج، روبرت داونى جونيور، راشيل وايز، ديفيد هاربور، وليام هيرت، راي وينستون، يا تي فاجنبل، ميشيل لي، أوليفر ريتشرز، أحمد بكير، يولاندا لينز، اليشم ما، نانا بلونديل، شينا ويست.

وتدور أحداث فيلم Black Widow عند الولادة، حيث تعطى الأرملة السوداء المعروفة أيضًا باسم ناتاشا رومانوفا، إلى مؤسسة الكى جى بى، التى تؤهلها نفسيا وجسديا لتكون واحدة من الأبطال الخارقين، ومن ثم تحاول الحكومة قتلها.

على جانب آخر يعد Black Widow أول أفلام سكارليت جوهانسون التى تقوم فيها بلعب دور البطولة حول شخصيتها في أحداث سلسلة المنتقمون، وهي الوحيدة في أبطال العمل التى لم تقم بذلك بعد انتهاء السلسلة.