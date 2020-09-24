نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نسرين طافش تنشر صورة جديدة لها من كواليس "الوجه الآخر" في المقال التالي
ونشرت نسرين طافش عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها، ظهرت بإطلالة كاجوال، حيث اعتمدت على بلوزة ملونة وبنطلون جينز، وعلقت قائلة"سارة من كواليس الوجه الآخر".
يشار إلى أن "الوجه الآخر" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وبطولة ماجد المصري، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، وأحمد سعيد عبد الغني، وأحمد سلامة، ومادلين طبر، وعماد رشاد، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويناقش العمل صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.
كما أن مسلسل "ختم النمر"، آخر أعمال نسرين طافش من تأليف أحمد سمير فرج، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، ومن إخراج أحمد سمير فرج.
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