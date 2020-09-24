ميرهان حسين تسير على نهج سوسن بدر

ونشرت ميريهان حسين عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بفستان أسود، واعتمدت على إظهار ملامح وجهها المصرية، حين العينين الواسعتين والبشرة السمراء، وعلقت قائلة"أنا بحب هذه الصورة، حدوتة مصرية".
يذكر أن آخر أعمال ميريهان حسين كان مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر شلتوت، عفاف شعيب، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً وقت عرضه.
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