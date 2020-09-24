"الفضا وحش".. شاهد ماذا فعلت كندة علوش حتى تتخلص من الفراغ

ونشرت كندة علوش عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، واعتمدت فيها على فلترات الانستجرام الجديدة وعلقت قائلة"الفضا وحش"، كما حرصت على الترويج لحكايتها الجديدة ضمن مسلسل "إلا أنا"، وعلقت قائلة"ضى القمر".
حكاية "ضي القمر" من بطولة: كندة علوش، ومحمد علاء، ومحمد شاهين، وزينب غريب.
وتجسد "كندة" الشيف عليا، وهي زوجة محرومة من الإنجاب وتلجأ للتلقيح الصناعي وتواجه عددا من المشكلات مع زوجها.
حكاية "ضي القمر" من تأليف عبير سليمان وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي.
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