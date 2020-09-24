الليلة.. كريم فهمي ضيف برنامج "معكم" منى الشاذلي

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي الليلة في برنامجها"معكم" الفنان كريم فهمي، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة CBC.

ومن المُقرر أن يتحدث كريم فهمي خلال الحلقة عن كواليس مسلسله الآخير "ونحب تاني ليه"، والذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي، وعن كيفية تحضيره للشخصية التي قدامها خلاله، وعن كيفية مواجهتهم لأزمة فيروس كورونا واستكمالهم التصوير بالرغم من الخطر الذي كان يدور حولهم، كما سيتحدث عن أعماله المقبلة

مسلسل"ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير علا رشدي، تارا عماد، سوسن بدر، ليلى عز العرب، صبا الرفاعي، كارولين عزمي، سمر مرسي، محسن صبري، عماد رشاد، أمينة مغربي، ممدوح الشناوي، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.