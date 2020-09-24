بفستان مشجر.. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة بوسي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت بوسي بإطلالة ناعمة وأنيقة بفستان طويل مشجر يبرز جمالها. ومن الناحية الجمالية، اعتمدت بوسي في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون الوردي. اقرأ أيضا: كما تركت شعرها البني منسدلا بطريقة ناعمة تتناسب مع ظهورها، ووضعت أسورة لليد باللون الفضي. يذكر أن آخر أعمال بوسى مشاركتها فى مسلسل "الديفا"، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق، المسلسل تدور قصته حول كواليس برامج المواهب وقامت ببطولته الفنانة سيرين عبد النور.

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