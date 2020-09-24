هنادي مهنى تشارك في تحدي الطفولة بصورة

شارت الفنانة هنادى مهنى في تحدي الطفولة من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". اقرا ايضا : يُذكر أن احدث أعمال الفنانة هنادى مهنى مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا، بطولة حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل. والعمل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد. كما شاركت هنادي مهنى في بطولة مسلسل سكر زيادة والذي عرض في شهر رمضان الماضي. مسلسل "سكر زيادة" ، بطولة نادية الجندي وسميحة أيوب ونبيلة عبيد و هالة فاخر ويشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، ونانسى عجرم، وهيفاء وهبي، وأحمد فهمي، وروجينا، وجومانا مراد، ولقاء الخميسى، وبيومى فؤاد، وحمدي الميرغني، ومصطفى أبو سريع، ومايان السيد، وبدرية طلبة، وهنادي مهنى، وخالد أنور، وسليمان عيد، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا.

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