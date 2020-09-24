طارق الشناوي يكتب: أصالة ممنوعة شرعا

حتى نستطيع الوصول لعمق الحكاية، علينا أن ننحى جانبًا اسم المطربة وكلمات الأغنية، لتتسع الدائرة من الخاص إلى العام، رغم أن ما أثار تلك القضية هو أغنية أصالة (رفقًا) ضمن أحدث مجموعة غنائية لها (لا تستسلم) وتقول كلماتها (رفقًا بمن عنهن قيل استوصوا خيرا بالنساء فقد خلقن بضعفهن).

عشرات من الأغانى والمواقف الدرامية ستجد فيها محاكاة لحدث تاريخى، وبعضها فى الكتب المقدسة مثل قصة سيدنا يوسف التى قُدمت عشرات من المرات محليًا وعالميًا، آخرها الكاتب والمخرج محمد سامى فى مسلسل (البرنس)، وهو ما سبق مثلًا أن قدمه يوسف شاهين فى فيلمه (المهاجر).

عشرات من الأفلام كانت تنتهى بآية قرآنية أو حديث نبوى شريف، رغم أنها تعالج قضايا اجتماعية، الوجه الإيجابى يعنى أن الكتب المقدسة لا تزال قادرة على إنارة الطريق أمامنا، فما الذى يثير إذن غضب الأزهر؟!.

لو أعدت التفكير فى عدد من الأعمال الفنية، ستكتشف أن بعضها يقترب من تلك المنطقة التى تمتزج فيها رؤية الدين بالدنيا، المقدس بالمدنس، إلا أننا لو قرأناها بتلك الصرامة سنغتال الفن.

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(المال والبنون) مثلا مسلسل شهير، ومن العنوان يستلهم الآية القرآنية (المال والبنون زينة الحياة الدنيا)، ورغم ذلك، فإن الكاتب محمد جلال عبدالقوى لم يدع سوى أنه يقدم مسلسلا اجتماعيا، مرجعية عبدالقوى فى كثير من أعماله دينية، وهو يشبه فى تلك الزاوية كاتب السيناريو الراحل محمود أبوزيد صاحب ثلاثية (العار) و(الكيف) و(جرى الوحوش)، لا يمكن سوى أن تستدعى العمق الدينى فى كل أعماله.

تَدَخُّل المؤسسة الدينية فى الأعمال الفنية محفوف بالمخاطر، ورأينا (أولا حارتنا) وكيف أن تحطيم الخط الفاصل بين رؤية الأديب وتفسير رجل الدين مع الزمن أدى إلى محاولة اغتيال نجيب محفوظ.

مثلا قصيدة (أشهد أن لا امرأة إلا أنت) لنزار قبانى تثير على الفور مأزقًا لو طبقن عليها نفس تلك المعايير، لديكم قصيدة كامل الشناوى (لست قلبى) وهذا المقطع (قدر أحمق الخطى) الذى اضطرت الإذاعة فى منتصف الستينيات لحذفه بمجرد إذاعة القصيدة - ملحوظة أعيد فى التسعينيات - بعد أن اعتبرها الشيخ محمد الغزالى تتعارض مع صحيح الإيمان، وفى أحيان أخرى يحيل رجال الدين بدون تدقيق ما هو عاطفى إلى دينى مثلما اختلط الأمر على الشيخ د. على جمعة المفتى الأسبق عندما استمع إلى عبدالحليم وهو يعيد تقديم فى أحد البرامج (قولولو الحقيقة) بكلمات دينية تتغنى بالرسول عليه الصلاة والسلام (روحولوا المدينة) واعتقد الشيخ أن هذا هو الأصل، ولم يدرك أن الكلمات الدينية دخيلة على الأغنية، مثلما يحدث فى عشرات الأغانى الأخرى.. بل إنهم تعودوا أن يرقصوا فى الموالد على عدد من الأغانى الدينية مثل (يا طاهرة يا أخت الحسن والحسين) والتى قدمت داخل فيلم (عبده موتة) وأثارت غضب الأزهر، وعُرض الفيلم فى واقعة استثنائية داخل المشيخة، وتم حذف الأغنية.. رفقًا يا شيوخنا الأجلاء رفقًا.