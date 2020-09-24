حميد الشاعري يطرح أغنية عيلتي.. فيديو

طرح الفنان حميد الشاعري، أغنية جديدة بعنوان "عيلتي" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "في قلبي كلام ومش قايله.. ولا تسمعلي صوت ولا همس.. ومن كتر اللي أنا شايله.. بقيت حساس بقيت باللمس.. وأهلي بشكوتي أولى.. دي عيلتي تسد عين الشمس.. عيلتي.. ضموا عليا ده انتوا اللي حيلتي.. عيلتي.. فينكم؟ تقلت عليا شيلتي.. عيلتي.. كله ما بين تلاهي ومشاغل.. وأنا بالزق بتعدي ليلتي".

أغنية "عيلتي" كلمات صابر كمال، وألحان: بلال سرور، وتوزيع: حميد الشاعري، وميكس وماستر: حميد الشاعري، تم التسجيل باستديو: الرسالة، مهندس الصوت: أحمد جودة، وإنتاج: Camp Art And Music Production.