نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الفرق يشجع".. أحدث ظهور لرامى جمال ببشرة مشرقة بعد إصابته بالبهاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحرص الفنان رامي جمال على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر رامي جمال عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، ظهر فيها ببشرة مشرقة، وعلق قائلاً"أول مرة اعملها انى اشكر مكان والدكاترة الشطار دول، أنا كراجل مكنش يهمنى جو البشرة والحبة دول بس بصراحة الفرق يشجع".

وكانت آخر ألبومات رامى جمال، بعنوان "ليالينا"، والذى ضم 17 أغنية وحقق نجاحًا كبيرًا، من ضمنها: "بحاول أنساكى" و"راح لحاله" و"مفيش منها" و"هخونك" و"النظرة الأولى" وغيرها، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم: أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدى، وتميم.