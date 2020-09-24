أغنية "محتاج سنة" من كلمات محمد عاطف ، ألحان أحمد زعيم، توزيع موسيقي توما.
وتقول كلمات الأغنية: "محتاج سنة علشان أوصفها حاسس من بدرى إنى عارفها برتاح وفرح لما بشوفها وتجنن لو هى بعيد قدام برائتها ورقيتها سلمت وعلى طول حبيتها دى أنا عينى بتعشق طليتها لما تهل بيجى العيد دى اللى أنا قلبى مختارها.. تقل لو القمر جارها يتلفت يمين وشمال ليه عايزها وريدها لمسة واحدة من إيدها كنز ميتقلش بمال".
يستعد جمال لعمل فني جديد يجمعه بالفنان رامي جمال، حيث نشر أحمد عبر حسابه على موقع "تويتر" ، صورة له معه، وعلّق عليها قائلاً: "بلاي ستيشن بعد قعدة كلها فن ومزيكا هيطلع منها حاجات حلوة أوي مع أخواتي وحبايبي رامي جمال ومحمد شعبان، ومن جانبه علق رامي على الصورة قائلا: "مش هقول إننا هنعمل غنوة للتاريخ إن شاء الله، مش هنتكلم علشان تتم".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أحمد جمال يطرح أغنيته الجديدة "محتاج سنة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.