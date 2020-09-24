نجوم الفن يشاركون في تحدي الطفولة.. أحمد حلمي ومحمد فراج الأبرز

حرص عدد من النجوم على المشاركة في تحدي الطفولة الذي تصدر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، نستعرض لكم أبرزهم من خلال التقرير التالي:
أحمد حلمي
شارك الفنان أحمد حلمي في تحدى صورة من الطفولة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشر حلمي صورة له في طفولته مع والديه، وعلق عليها "أيام ما كنا على الحجر".
الجدير بالذكر أن أحمد حلمي، عرض له في السينما مؤخرًا فيلم "خيال مآتة".
وشارك في بطولته منة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وعبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي.
محمد فراج
شارك الفنان محمد فراج في تحدي الطفولة و نشر صورة يستعيد ذكريات طفولته ، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق محمد فراج على الصورة قائلًا: "أنا مكنتش اعرف إنك شبهى قوى كده .. - أنا مش شبهك .. إنت اللى شبهى .."
يُذكر أن شارك محمد فراج، في فيلم "الممر"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، فور طرحه في دور العرض السينمائي، وهو من بطولة النجم أحمد عز وأحمد صلاح حسني وأحمد فلوكس وإياد نصار.
هنادى مهنى
شارت الفنانة هنادى مهنى في تحدي الطفولة من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ونشرت صورة لها في طفولتها.
يُذكر أن احدث أعمال الفنانة هنادى مهنى مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا، بطولة حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل.
العمل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.
أحمد التهامي
شارك الفنان أحمد التهامى، في تحدي الطفولة ونشر صورا له يستعيد ذكريات طفولته و ذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
علق أحمد التهامى على الصور قائلا :"ليه يا زمان ما سبتناش أبرئ زي زمان ".
يذكر أن شارك أحمد التهامى فى فيلم " زنزانة 7 "، وكان الفيلم يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.
تدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.
محمد جمعة
شارك الفنان محمد جمعة في تحدي الطفولة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
ونشر محمد جمعة، صورة له في صغره عبر خاصية الاستوري.
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