

تستعد الفنانة هدى حسين لتجديد التعاون مع شركة Eagle Films/ المنتج جمال سنان، وذلك من خلال مسلسل (الناجية الوحيدة). تستعد الفنانة هدى حسين لتجديد التعاون مع شركة Eagle Films/ المنتج جمال سنان، وذلك من خلال مسلسل (الناجية الوحيدة). ويعتبر هذا العمل بمثابة التعاون الأول الذي سيجمع هدى بالمخرجة هيا عبدالسلام. يذكر أن الناجية الوحيدة هو عمل خليجي يطرح قصة اجتماعية مشوّقة جداً، وستنطلق الشركة في تصويره قريباً، في الكويت، ويشارك في المسلسل عدد كبير من نجوم الدراما الخليجية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الناجية الوحيدة" يجمع هدى حسين بالمخرجة هيا عبدالسلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.