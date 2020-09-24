حيث ظهرت في الصورة بإطلالة رياضية جذابة، وارتدت بدلة رياضية باللون الفضي، وعلقت على الصورة قائلة: "حلم كبير، تألق أكثر، تألق مشرق".
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت آيتن عامر في المكياج على الألوان الناعمة التى تبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذى يتناسب مع ظهورها، واختارت تسريحة بسيطة لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع إطلالتها الرياضية.
في سياق منفصل، شاركت أيتن عامر، مؤخرا في بطولة مسلسل "فرصة ثانية" الذي عرض خلال الماراثون الرمضاني الماضي، بجانب ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.
مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بـ بدلة رياضية.. أحدث ظهور لـ ايتن عامر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.