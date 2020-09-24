"بالبنط العريض" لـ حسين الجسمي تقترب من 140 مليون مشاهدة

حققت اغنية " بالبنط العريض" للفنان الاماراتي حسين الجسمي نجاحا كبيرا منذ طرحها عبر قناتة الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يويتوب"، وحققت ما يقرب من 139 مليون بعد مرور شهر ونصف على طرحها.

تقول كلمات الأغنية "حبيبي بالبُنط العريض.. غالي واقرب م الوريد.. حالتي تتشخص جُنون.. بيقولولي انا بيك مريض.. أتاري كُل ما احب فيك".

"بدمنك وبقيت مزاج.. أتلحق بقى دي ف إيديك.. ما انت في لُقاك العلاج.. آه لقيت الطبطبه.. واقوى لو ما انتش بعيد.. ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زي واحد جديد".

يذكر أن أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.

