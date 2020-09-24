الفنان سامح حسين: عرض "المتفائل" أربعة أيام أسبوعيا على المسرح القومي

أعلن الفنان سامح حسين، اليوم الخميس، عن عرض مسرحيته الكوميدية الاستعراضية "المتفائل"، أربعة أيام أسبوعيا على خشبة المسرح القومي، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وقال حسين - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المسرحية ستعرض خلال أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع على المسرح القومي بداية من الأسبوع المقبل .

كان المسرح القومى قد مدد فترة عرض المسرحية 15 ليلة جديدة، وذلك بعدما انطلق عرضها للموسم الثانى فى عيد الأضحى الماضى بواقع 3 أيام فى الأسبوع هي الخميس والجمعة والسبت، حيث أن كل مسرحية يتم مد ليالي عرضها بعد مرور 15 ليلة، ليقرر اليوم زيادة أيام العرض لأربعة أيام أسبوعيا .