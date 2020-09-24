الفنان سامح حسين: عرض "المتفائل" أربعة أيام أسبوعيا على المسرح القومي

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أعلن الفنان سامح حسين، اليوم الخميس، عن عرض مسرحيته الكوميدية الاستعراضية "المتفائل"، أربعة أيام أسبوعيا على خشبة المسرح القومي، وذلك للعام الثاني على التوالي.
وقال حسين - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المسرحية ستعرض خلال أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع على المسرح القومي بداية من الأسبوع المقبل .
كان المسرح القومى قد مدد فترة عرض المسرحية 15 ليلة جديدة، وذلك بعدما انطلق عرضها للموسم الثانى فى عيد الأضحى الماضى بواقع 3 أيام فى الأسبوع هي الخميس والجمعة والسبت، حيث أن كل مسرحية يتم مد ليالي عرضها بعد مرور 15 ليلة، ليقرر اليوم زيادة أيام العرض لأربعة أيام أسبوعيا .
عرض "المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدى، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامى ومجموعة من شباب المسرح القومى.
العرض من موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.
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فاطمة نصر
محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو
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