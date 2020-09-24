حفل غنائى من فصلين فى الساقية مع كل من "سكيليتون" و"روك سى".. تفاصيل

استضافت ساقية عبدالمنعم الصاوى حفل غنائى من فصلين على مسرح النهر لكل من فرقتى "سكيليتون" و "روك سى".

كان اللقاء الأول مع فرقة "سكيليتون" وهى فرقة مصرية تعيد تقديم أغنيات ل توينتي ون بيلوتس الفريق الاميركي الذى بدأ في كولومبوس-اوهايو ، يقدمون انواع مختلفة من الموسيقى مثل " روك ، بوب ، اليكترو ..". قدم الفريق فى الحفلة أغنيات jumpsuit, Lano Boy, Banadito, Ride, Morph

فى الفاصل الثانى كان الجمهور على لقاء مع فريق "روك سى" وهو فريق مكون من مجموعة من الأصدقاء بدأوا فى فبراير 2019 كلًا منهم عازف محترف على آلة موسيقية ، اعتادوا على أن يقوموا بالعزف الجماعى منذ عدة سنوات كما قاموا بكتابة أغانيهم الخاصة ولحنوها ووزعوها، يلعب الفريق موسيقى الروك والريجى والبوب، أصدر الفريق ألبومه الأول بعنوان "طاقة مكبوتة".

قدّم الفريق فى الحفل أغنيات "تبقى معايا، طاقة مكبوتة، واحدة فى الوجود، كائن الإنسان، خايف، بحبك موت".

أما قاعة الحكمة وبرنامج سينما الساقية فاستأنف أنشطته لهذا الشهر بالتعاون مع وزارة التضامن المصرية تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فأقيمت فعاليات الأسبوع الثالث من "سينما الأربعاء" بساقية الصاوي لعرض سلسلة من الأفلام التسجيلية من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي عن البرامج الخاصة بذوي الإعاقة والبرنامج القومي للطفولة المبكرة "الحضانات"، ثم أعقبها جلسة حوارية حول قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة والبرنامج القومى للطفولة المبكرة.