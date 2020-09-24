للاستعداد لتصوير قريبا. يعقد الفنان محمد رمضان جلسات عمل مكثفة خلال الايام الحالية مع صناع مسلسله الجديد "موسى" المسلسل من المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان القادم 2021، وهو من إنتاج شركة سينرجى. وأيضا:

كان المخرج محمد سلامة، قد أجل هذه الجلسات من قبل بسبب انشغال محمد رمضان بتصوير كليبه "يا حبيبى" مع المغنى العالمى ميتر جيمس فى دبى.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر محمد رمضان يجتمع بصناع مسلسله الجديد موسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.