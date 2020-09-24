نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مأخوذ.. طارق الشناوى ينتقد فيلم زنزانة 7 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد تصدر فيلم "زنزانة 7"، شباك التذاكر بعد أيام قليلة من عرضه بدور العرض السينمائي، هاجم الناقد طارق الشناوى، الفيلم، مؤكدا بأنه لايقدم محتوى جديد.

وقال الشناوي، في تصريحات صحفية، إن الفيلم قصته تقليدية، وصراع تقليدي تشعر أنه مأخوذ من المحفوظات العامة ولا يقدم جديدا، وتشعر أنك قد شاهدته عشرات المرات.

وأضاف، "أن الفيلم أزمته الكبرى في "الصوت العالي"، فأغلب الحوارات بين نجومه إن لم تكن كلها بصوت عالي، غير مريح للمشاهدين، فضلا عن أنهم يروون على الجمهور قصص هو يعلمها، وهذا أكبر خطأ للكاتب والمخرج معا.