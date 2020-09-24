نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فتحي عن صورته في الطفولة.. "مين الواد ده" في المقال التالي
حيث قام "فتحي"، بنشر صورة له في طفولته وعلق قائلًا: "مين الواد ده؟؟؟؟ مين".
يذكر أن آخر أعمال أحمد فتحي فيلم "الغسالة"، الذى عرض في موسم عيد الأضحي المبارك في دور السينما، والذي تدور أحداثه في إطار من الفانتازيا والخيال العلمي.
فيلم "الغسالة"، من بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمود حميدة، أحمد فتحي، محمد سلام، شيرين رضا، طاهر أبو ليلة وآخرين وهو من إنتاج ثلاث شركات هي سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، وسيناريو وحوار عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أحمد فتحي عن صورته في الطفولة.. "مين الواد ده" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.