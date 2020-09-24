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أحمد فتحي عن صورته في الطفولة.. "مين الواد ده"

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فتحي عن صورته في الطفولة.. "مين الواد ده" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان أحمد فتحى، في تحدي الطفولة من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث قام "فتحي"، بنشر صورة له في طفولته وعلق قائلًا: "مين الواد ده؟؟؟؟ مين".

يذكر أن آخر أعمال أحمد فتحي فيلم "الغسالة"، الذى عرض في موسم عيد الأضحي المبارك في دور السينما، والذي تدور أحداثه في إطار من الفانتازيا والخيال العلمي.

فيلم "الغسالة"، من بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمود حميدة، أحمد فتحي، محمد سلام، شيرين رضا، طاهر أبو ليلة وآخرين وهو من إنتاج ثلاث شركات هي سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، وسيناريو وحوار عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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