لطيفة تشارك في تحدي الطفولة بصورة نادرة

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة لطيفة، فى تحدى الطفولة من خلال حسابها الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر". حيث قامت "لطيفة"، بنشر صورة نادرة لها من طفولتها وعلقت عليها قائلة:" تحدى الطفولة ". يذكر ان طرحت المطربة لطيفة أحدث أغانيها التى تحمل اسم "خليني"، عبر قناتها الرسمية على موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي. وكانت لطيفة روجت للأغنية بنشر فيديو عبر حسابها على تويترو وكتبت: "استنوا كليب اغنيتي الجديدة #خليني على قناتي الرسمية على اليوتيوب، كما أضافت في الفيديو قائلة "يارب يعجبكم...بحبكم برشاا".



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