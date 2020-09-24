نيللي كريم تنضم لـ تحدي الطفولة بـ صورة نادرة

شاركت الفنانة نيللي كريم، في تحدي الطفولة وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهرت "كريم" في الصورة التى نشرها بفترة الطفولة، وعلقت على الصورة قائلة: "تحدي الطفولة".

في سياق متصل، نشرت الفنانة نيللى كريم، صورة مع فريق عمل فيلم العميل صفر، الذى يقوم ببطولته أكرم حسنى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وعلقت "كريم" على الصورة قائلة: "فيلم العميل صفر‬ مع اكرم حسني والمنتج وائل عبد الله والمخرج محمد سامي قريبًا".

جدير بالذكر أن أغنية مليونير الخاصة بمسلسل "بــ100 وش" الذى قامت ببطولته نيللى كريم تخطت حاجز العشرة ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية لشركو العدل جروب على موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

