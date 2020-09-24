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شريف سلامة عن دوره في "أسود فاتح": سيف شخصية غريبة وردود فعلها غير متوقعة

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وعن دوره في المسلسل يتحدث شريف سلامة: "لطالما اخترت الشخصيات التي تتضمن تحديا من نوع ما، حيث أقوم بدراستها جيدًا وأقرّبها مني وأبذل مجهودًا لرسم كافة التفاصيل المتعلقة بها قبل بالتصوير كي أكون جاهزًا عند إشارة المخرج."
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ويتابع سلامة: "ألعب دور "سيف"، و"رانيا" هي طبعًا شقيقتي، وسيعرف المشاهد طبيعة العلاقة المتوتّرة بيننا منذ المشهد الأول، إذ سرعان ما ستظهر الصراعات القوية تِباعًا".

ويضيف شريف سلامة: "شخصية سيف غريبة وردود فعلها غير متوقعة، فهو شخص ذكي ويسعى إلى تحقيق أهداف محددة يرسمها لنفسه بكل الطرق والوسائل، وتربطه علاقات مع معظم شخصيات العمل التي يتدخل في تفاصيل حياتها ويتحكم بأفكارها، باستثناء شقيقته رانيا.. فرغم الأخوة والحبّ، نرى أن التحدي والنزاع حاضريْن دائمًا بينهما".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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