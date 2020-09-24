هند صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

شاركت الفنانة هند صبرى جمهورها ومتابعيها صورة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام. وظهرت هند صبري بإطلالة أنيقة ترتدي فستان الوان واعتمدت في الماكياج علي الالوان التي تبرز جمالها وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها.

وعلقت هند صبرى قائلة "إلى مهرجان الجونة السينمائي العام الماضي #GFF، من خلال عدسةammarparis ، مرتدية العلامة التجارية التونسية

يذكر أن هند صبري شاركت في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد. وتشارك هند صبري فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند عن تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.

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