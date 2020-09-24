بعد مليون مشترك.. عمر كمال يحصل على الدرع الذهبي

حصل مطرب المهرجانات عمر كمال، على الدرع الذهبي من موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب وذلك بعدما تخطي قناتة الرسمية مليون مشترك. وكان نشر كمال، صورة له منشور عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، قائلا: "مليون مشترك وحصولي على الدرع الذهبي.. مفيش مبروك؟". وفي سياق منفصل كان تعرض عمر كمال، أول أمس لوعكة صحية شديدة تسببت في دخوله إحدى المستشفيات بالقاهرة لتلقي العلاج اللازم.

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