"مزيكا" تطرح لــ أحمد جمال "محتاج سنة"

طرحت اليوم شركة "مزيكا" على اليوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو، للنجم أحمد جمال أغنيته الرابعة من ألبومه الغنائى الجديد ، وهى بعنوان "محتاج سنة" من كلمات محمد عاطف ومن ألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى توما.. وتعتمد الأغنية على الطابع الرومانسى، مع نغمات الريتم المقسوم، وتحمل فى وصفها ومضمونها قصة حب حقيقية.
ويذكر ان شركة "مزيكا" قد طرحت من قبل للنجم أحمد جمال أغنية "قصاد عيونى" من كلمات أمير طعيمة وألحان مدين وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام، وأغنية "كل سنة وانت طيب" كلمات نور الدين محمد ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو، و "من غير مجاملة" من كلمات أمير طعيمة ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى وميكس محمد شفيق.. تقول كلمات "محتاج سنة": محتاج سنه علشان أوصفها حاسس من بدري إني عارفها برتاح وافرح لما بشوفها واتجنن لو هي بعيد قدام برائتها ورقتها سلمت وعلى طول حبيتها ده انا عيني بتعشق طلتها لما تهل بييجي العيد"
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