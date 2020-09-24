أعلنت قناة ON عن ضيوف حلقة الأحد المقبل، من الموسم الجديد من برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة عبر شاشتها.
طرحت القناة برومو الحلقة، وظهر خلاله الفنانة أيتن عامر والفنان حمادة هلال، ليتحدثا عن كواليس حياتهما الشخصية والفنية، وتستعرض أيتن مواهبها في الغناء بمشاركة حمادة هلال وأمير كرارة.
يبث اللقاء يوم الأحد المقبل، على قناة ON، في تمام الساعة الحادية عشر مساء.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأحد المقبل.. أيتن عامر وحمادة هلال ضيفا أمير كرارة في "سهرانين" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.