هل يتعمد حمو بيكا على فيديوهاته المضحكة بمواقع السوشيال ميديا.. عمر كمال يكشف الحقيقة

وعلق عمر كمال: "أنا كويس الحمد لله.. شوية تعب ويروحوا زى أى تعب من كتر السفر وقلة النوم وكتر المشاكل".
وأضاف عمر كمال: "الحمد لله على كل شيء شكرا لكل اخ واخت وفنان سأل عنى باتصال أو رسالة أو دعوة أو كومنت".
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