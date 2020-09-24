رشا مهدي فى جلسة تصوير مبتكرة وجريئة.. شاهد

خطفت النجمة رشا مهدى الأنظار بإطلالة جريئة فى أحدث جلسة تصوير لها، وظهرت بشكل عصرى ومبتكر بعدسة المصور حسين الباشا.
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رشا قدمت منذ ظهورها أكثر من 30 عملا متنوعا بين الدراما التلفزيونية والسينما، وقفت خلالها أمام أهم الأسماء وفي مقدمتهم الزعيم عادل إمام في مسلسل "العراف" حيث كانت أول اسم نسائي على تترات العمل.
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وكان احدث أعمال رشا مهدي الفنية، مشاركتها في مسلسل «طاقة نور» والذى تم تغيير اسمه من "اطمنى"، وشاركها البطولة كل من أحمد حاتم، ويسرا اللوزي.
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مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، وغيرهم.
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مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، وغيرهم.
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