حكيم يرقص على أغنية صحاب أونطة ويوجه رسالة لـ متابعيه

نشر المطرب حكيم فيديو له عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وهو يرقص على أغنيته الجديدة " صحاب اونطه". وظهر حكيم وهو يرقص بطريقة ملفتة على الاغنية وعلق قائلا: "ورونى هترقصوا ازاى واشتركوا فى تحدى #صحاب_اونطة على تيك توك واحسن ٥ هيحضروا معايا تصوير الكليب الجديد". وطرح الفنان حكيم أحدث أغنياته التي تحمل اسم "صحاب أونطة" عبر قناته على YouTube وحقق حكيم 755,382 مشاهدة فى أقل من 24 ساعة. واحتلت الأغنية التريند رقم 3 بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب". تقول كلمات الأغنية: "انا قلبي شال من اقرب ناس كنت بقول انها مني .. ف الأساس على ضحكتي حاسدني .. لو هتسأل عنهم هقول .. مكنوش صحابي .. صحابي دول صحاب اونطة". صحاب أونطة" لـ حكيم كلمات : محمد الفنان، وألحان :محمد الفنان، وتوزيع: ديزل، ومكساج : م أحمد جوده، وميكس: اسامة طارق، وماستر: أمير محروس، ومنتج فنى: فايز عزيز.

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