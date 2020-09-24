قبل عرض أسود فاتح.. هيفاء وهبي: أقدّم شخصية امرأة طيبة لكن الظروف تضعها فى ورطة

تنطلق الدراما الاجتماعية "أسود فاتح" ضمن "عروض شاهد الأولى" على "شاهد VIP"، ابتداءً من 27 سبتمبر الجاري، من الأحد إلى الخميس.

وتوضح النجمة هيفاء وهبي أن ما لفتها في القصة هو تعدد العداوات بين الشخصيات، وتقول: واقعية جدًا وتظهر كيف تتشابك الأيادي ما دام هناك مصالح بينهم أو كما يقال أشخاص يضحكون لبعضهم وهم في الواقع خونة"، مضيفة إلى أنه "لفتني أيضا كيف تتعامل الشخصيات براحة تامة مع أخطائها ولا تصبح هذه الأخطاء معيبة إلاّ إذا كشفها من حولهم". وأيضا:



وتشيد هيفاء بالعمل مع المخرج كريم العدل "الذي أخذ على عاتقه العمل في المسلسل بمسؤولية كبيرة، وهو مخرج ذكي جدًا، ولا يقتنع إلاّ بالأفضل كما يهتم لأدق حركات الممثل، وهو يعمل فوق طاقته وعلى حساب صحته أحيانًا". وعلى المستوى الشخصي، تردف هيفاء بالقول إنه "من أحب المخرجين إلى قلبي"، وتكمل ممازحة "أحب الـ تيشرتات التي يرتديها، فيوم يأتينا بقميص رسم عليها عائلة سبمبسون وفي اليوم الثاني رسم ميكي ماوس، وأقول له لا أدري كيف نتبع تعليماتك ونلتزم بتوجهياتك وعلى صدرك مثل هذه الرسوم".

وتتطرق هيفاء إلى شخصية رانيا التي تقدمها في "إسود فاتح"، فتقول "أنها ابنة رجل أعمال كبير لا يثق بابنه، ما دفعه لأن يسلم إدارة شركاته مبكرًا لها، وهو الأمر الذي جعل منها شخصية عملية تواجه الظروف بجدية وحسم، لكنه وضعها في موقف دقيق مع أخيها، سيكتشفه الجمهور في سياق الأحداث". وتضيف بالقول أن "رانيا شخصيّة طيبة ومحبّة لكن تضعها الظروف في موقف يغيّر حياتها فتتبدل شخصيتها، فيساعدها بعض الأشخاص لكن أعداءها سيكونون أكثر بكثير وعليها مواجهتهم بدهاء.

وأيضا:



وعن ملامح الشبه بين رانيا وشخصيتها الحقيقية، تلفت هيفا إلى ""أنني لا أستطيع تحديد الميزة المشتركة بين رانيا وهيفا، لكنها قد تكون الذكاء، والعناد أكثر ما يجمعنا والهدوء أيضًا، لكن الأكيد أن هيفا دمها أخف بكثير من رانيا تقولها ضاحكة.

وعن عرض العمل عبر منصة "شاهد"، تؤكد "أنني كنت على دراية ُمسبقة أن الاتجاه سيذهب أكبر نحو المنصات الرقمّية، وأراها تجربة مهمة جدًا".