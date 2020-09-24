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صورة جديدة لـ ياسمين عبد العزيز بصحبة العوضي تثير جدل حَملَها

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كانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، قد شاركت جمهورها ومتابعيها، صورة كرتونية جديدة عبر خاصية استوري من خلال حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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وسخرت ياسمين من الأمر لاشتراكها مع زوجها أحمد العوضي في نفس اللزمة الكلامية، وعقبت بوضع عدة تعبيرات ضاحكة، نالت إعجاب متابعيها.

وشاركت ياسمين عبد العزيز في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان 2020. 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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