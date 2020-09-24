MBC تكشف عن الموعد النهائي لعرض "The Voice Senior" بعد تأجيله لمدة شهر

"The Voice Senior" برنامج اكتشاف المواهب الغنائية لمن هم فوق سن الـ60 عامًا، تم الإعلان عن موعد عرضه أخيرًا، بعد تأجيله لمدة شهر بسبب أحداث فيروس كورونا وأيضًا أزمة انفجار مرفأ بيروت بلبنان.

موعد عرض برنامج "The Voice Senior"

شبكة MBC أعلنت اليوم، الخميس، عن موعد عرض الموسم الأول من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية لمن هم فوق سن الـ60 عامًا "The Voice Senior"، حيث من المقرر عرض أولى حلقاته يوم الأربعاء، الموافق 7 من شهر أكتوبر المقبل، عبر شاشتها تحت شعار "صوت كبير.. حلم أكبر"، كما كشفت القناة عن البرومو الرسمي للبرنامج الذي جمع لجنة تحكيمه وهم النجوم هاني شاكر وسميرة سعيد ونجوى كرم وملحم زين.

البرومو الرسمي لبرنامج اكتشاف المواهب "The Voice Senior"

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وظهر النجوم الأربعة وهم يتفاعلون بطرافة من المواهب التي شاركت بالبرنامج، وعبروا عن مدى مفاجئتهم ببعض المشاركين، وتقوم الإعلامية أنابيلا هلال وياسر السقاف بتقديم حلقات البرنامج المنتظر حيث يرافقان المشتركين خلف الكواليس وعلى المسرح.

وعبر عدد من متابعي البرامج الترفيهية وبرامج اكتشاف المواهب التي تعرضها شبكة mbc، عن مدى حماسهم الشديد لمتابعة الموسم الأول من البرنامج الجديد "The Voice Senior"، ومشاهدة المواهب التي تخطت عمر الـ60 عامًا.

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وبحسب بيان رسمي صدر عن شبكة mbc، فإن المرحلة الأولى "الصوت وبس" مؤلّفة من حلقتين فقط، يضم خلالهم كل مدرب أربعة أصوات إلى فريقه، وينقل اثنين منهم معه إلى النهائيات، حيث يغني كل منهم أغنية منفردة، وصولاً إلى الحلقة الأخيرة حيث يتم تتويج أحلى صوت، وتم تقديم عدة نسخ من البرنامج بلغات مختلفة في عدد من بلدان العالم، ولاقت جميعها نجاحًا لافتًا.

سبب تأجيل عرض "The Voice Senior" قبل شهر

وكان برنامج "The Voice Senior" من المقرر عرض أولى حلقاته في شهر سبتمبر الجاري، إلا أن قناة MBC كشفت في بداية الشهر عن تأجيل عرض البرنامج الترفيهي نظرًا للظروف المتقلبة اقتصاديًا وأمنيًا وصحيًا والكارثة التي حلت في بيروت قبل أسابيع بعد تفجير مرفأ بيروت، حيث أنه يتم تنفيذ العروض الخاصة بحلقات البرنامج، في استوديوهات الشبكة في لبنان كعادة باقي برامجها المختلفة مثل "ذا فويس" و"أراب جوت تالنت"