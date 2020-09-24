4 نجوم علقوا بشكل صادم عن فارق العمر بينهم وبين أزواجهم..الطلاق السريع كان من نصيب بعضهم!

لم يكن فارق العمر عائقًا بين أي ثنائي من مشاهير الوسط الفني عندما قررا الزواج بعدما نشأت قصة حب بينهما، لكنه ربما كان سببًا فيما بعد، في انتهاء بعض من تلك الزيجات التي لم تستمر طويلًا أيضًا، لكن في الوقت نفسه هناك بعض الزيجات لازالت مستمرة حتى الآن وسط إشادات من طرفيها وتأكيدهما على عدم تأثرهما بكبر عمر الزوجة عن زوجها.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أحدث تلك الزيجات التي حاربت فكرة الفارق العمري بين الزوجين، كانت زيجة الفنانة ياسمين عبد العزيز من الفنان أحمد العوضي، حيث إن ياسمين تكبر العوضي بـ6 سنوات، بحسب ما أكد الأخير في لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم"، وشدد خلال اللقاء على أن هذا فرق لا يذكر ولا يؤثر على علاقتهما، وعاد وأكد بعدها في تدوينة على فيسبوك وقال: "الست دي تخصني أنك تقول أنها أكبر مني! ولا أصغر منى، فهي أكبر مني بـ6 سنين بس مش بعشرة زي ما بيكتبوا ويقولوا.. ولو كانت أكبر مني بعشرين سنة، أنا قابل.. اللي بيخبط في ياسمين يبقي بيخبط في أحمد، أهم حاجة عند الست الأمان، مش هتعرف تحمي الست اللي معاك، يبقى ما تستاهلهاش".

لكن رد أحمد العوضي وقتها لاقى انتقادات من قبل البعض الذين رأوا أن تعليقه بمثابة إحراج لزوجته، بسبب حديثه عن فارق العمر بشكل استفزهم، وهو ما جعله يقرر حذف المنشور بعد ساعات قليلة من نشره، لكنه وال نشر لحظاته السعيدة مع زوجته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

مي كساب وأوكا

من الزيجات التي استمرت لفترة طويلة وتحدت فارق السن بين الطرفين، دوت الخليج زيجة الفنانة مي كساب من مطرب المهرجانات "أوكا"، حيث إن مي تكبره بحوالي 9 سنوات، كما أنهما متزوجين منذ حوالي 6 أعوام وأنجبا 3 أطفال، وكانت مي قد أكدت في أكثر من لقاء مصور لها وقتها بأنها لا تخجل من كشف فارق العمر الحقيقي، لافتة إلى أنها عندما صارحت أوكا في أول لقاء بينهما بعمرها الحقيقي والذي كان في ذلك الوقت 30 عاما، لم يقتنع وقال لها إن عمرها أقل بكثير من ذلك، مشيرة إلى أن زوجها لا يحب الحديث عن هذا الأمر من الأساس، ويغضب منها عندما تتحدث عن فارق العمر بينهما.

أنغام وأحمد إبراهيم

زيجة أنغام الأخيرة من الموزع المصري أحمد إبراهيم تحدت أيضًا فارق العمر في البداية، ففي فترة زواجهما، كان البعض قد تساءل عن فارق العمر الحقيقي بينهما، خاصة بعد تداول أنباء عن أن الفارق بينهما حوالي 14 عامًا، إلا أن أحمد إبراهيم وقتها قرر حسم الأمر ورد على أحد متابعيه على انستجرام، أن أنغام تكبره بـ11 عام فقط، وأنه لا يرى مشكلة في ذلك وأن التعليقات السلبية حول فارق السن لا تشغله ولا يلتفت لها، لكن فارق العمر ربما كان ضمن أحد الاسباب التي تسبب في انفصالهما سريعًا بعد عام واحد فقط.

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سمية الخشاب وأحمد سعد

رغم أن زواج سمية الخشاب من الفنان أحمد سعد، لم يدم طويلًا واستمر عامين فقط، إلا أن فارق السن بينهما في البداية لم يمنعهما من استمرار ارتباطهما، حيث كانت سمية تكبره بحوالي 15 عامًا، وبالرغم من أن طلاقهما كانت له عدة أسباب، إلا أن فارق العمر لم يكن من بينها، فبعد الانفصال بعدة أشهر حلت سمية ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" مع بسمة وهبة.

وتحدثت سمية عن فارق السن بينهما، وأكدت أن سعد كان دائمًا ما يقول لها: "أنا حاسس إن عندي 70 سنة جنبك، إنتي عندك حيوية ونشاط، بحس إن إنتي بنتي الصغيرة"، لافتة إلى أنهما لم يشعرا بأي شيء بسبب فرق السن، مشددة على أنه لم يعد عائقًا في الزواج مثلما يعتقد البعض.