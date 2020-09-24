الموزع إسلام شيبسي مدافعًا عن نفسه: أنا مين علشان أغلط في أم كلثوم وعبد الحليم.. ولا أعلم لماذا يهاجمني حلمي بكر

تعرض الموزع إسلام شيبسي، لهجوم عنيف من الجمهور عقب تصرحات خاصة له نشرتها جريده مصرية، وكانت تنص علي أنه عقد مقارنة بين أغاني المهراجانات وأغاني أم كلثوم وعبد الحليم، إعتبرها الجمهور خطأ في حق أم كلثوم، ولكنه اكد انه لم يقصد ذلك.

وأوضح الموزع إسلام شيبسي، وجه نظره من خلال تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني"، حيث صرح بأنه لم يتعمد عقد المقارنة بين كوكب الشرق وبين المهراجانات وقال أنا مين علشان أغلط في كوكب الشرق".

وتابع "شيبسي" أنا اعمل في المزيكا فيما يقرب من الـ 22 سنة وأقوم بتوزيع انواع مختلفة من الغناء، لن اتحيز للمهراجانات علي حساب نفسي وإسمي، أم كلثوم وعبد الحليم هم من درسونا الفن ولا أحد يستطيع إنكار ذلك، بالإضافه إلى أن حديثي كان ينص على أن جميع المطربين تعرضو لهجوم في بدايتهم، وأن اغاني المهرجانات تواجه هجوم من أن بدأت صناعتها".

وتطرق "شيبسي"، في الحديث عن كلام الموسيقار حلمي بكر، في هذه القضية، قائلًا: "أنا لا أعلم لماذا يهاجمني الموسيقار حلمي بكر انا لم أخطأ في حق أم كلثوم ولكن فقدت صوابي وام كلثوم كوكب الشرق ولا يجود مقارنه بين المهراجانات وأغاني الطرب هم ألوان مختلفة"