نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام محي تنضم لفريق عمل حكاية "ضي القمر" في المقال التالي
يذكر أن حكاية "ضي القمر" من بطولة كندة علوش، ومحمد علاء، ومحمد شاهين، ونهى عابدين، وزينب غريب، حيث تجمع القصة الأولى كندة علوش ومحمد علاء.
حكاية "ضى القمر" تناقش ظاهرة التلقيح الصناعي للمحرومين من الإنجاب، مع تناول كواليس الحياة بين الأزواج والمشاكل التي تواجههم.
تعد حكاية" ضي القمر" الحكاية الخامسة من حكايات مسلسل “إلا أنا"، أما الحكاية الأولى فكانت" بنات موسى"التي قامت ببطولتها الفنانة وفاء عامر، والحكاية الثانية هي" سنين وعدت"التي لعبت بطولتها أروى جودة، والحكاية الثالثة هي" أمل حياتي"التي قامت ببطولتها حنان مطاوع، والرابعة هي "أمر شخصي" للفنانة شيري عادل، والحكاية السادسة هي "أبيض وردي" لجميلة عوض ونجلاء بدر.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ريهام محي تنضم لفريق عمل حكاية "ضي القمر" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.