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تنتظر انفراجة لطرحها فى دور العرض.. 3 أفلام سينمائية انتهى تصويرها مؤخرا

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يتنظر صناع عدد من الأفلام طرحها فى دور العرض خلال الأشهر المقبلة، بعد انتهاء تصويرها عقب عودة الحياة إلى طبيعتها بعد التوقف بسبب جائحة .

ومن بين الأعمال التى انتهى تصويرها قبل أيام هو فيلم "قبل الأربعين"، من بطولة الفنانة داليا مصطفى، بسمة، هالة فاخر، إيهاب فهمى.

الفيلم يشارك به محمد على ‏رزق، معتز هشام، أحمد جمال سعيد، لبنى ونس، سامى مغاروى، جميل برسوم، وعدد من ضيوف الشرف من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، وتدور الأحداث فى اطار رعب تشويقى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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