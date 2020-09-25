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ميس حمدان تستعد لطرح اصحى صح صح

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نشرت الفنانة ميس حمدان، فيديو لها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير"فيسبوك"، من كواليس أحدث أغانيها التي تحمل اسم «اصحى صح صح»، وينتظر طرحها خلال الفترة القليلة المُقبلة. 

وعلقت ميس حمدان، على مقطع فيديو كواليس أغنيتها الجديدة «اصحى صح صح»، قائلة: «إسمعوا، إصحى،صح صح، يلااا"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات. 

من جهة أخرى، قالت الفنانة ميس حمدان، إنها تعاقدت مع المنتج نصر محروس، لتوزيع أغنيتها الخليجية الجديدة، التي تحمل اسم «اصحى صحصح»، لافتة إلى أنها لم تتعاقد على ألبوم كامل معه، وأنها تستعد للتعاون معه أيضًا في أغنية أخرى باللهجة المصرية. 

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وأضافت ميس حمدان، لـ دوت الخليج، أنه من المقرر طرح أغنية «اصحى صحصح» عبر القنوات والإذاعات واليوتيوب، الخميس المقبل. 

«اصحى صحصح»، كلمات: أسامة السليمى، وألحان: محمد البدر، توزيع: أحمد العسال، ومكس وماستر: المهندس ماهر صلاح، وصولو مزامير: محمد النواف. 

يذكر أن الفنانة ميس حمدان قررت تأجيل طرح أغنيتها الخليجية الجديدة "صحصح يا غبى" بسبب أحداث لبنان. 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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