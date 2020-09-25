"عباس 36" يشارك في تورنتو و واشنطن‎

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفيلم الوثائقي "عباس 36" الفلسطيني، في مهرجان تورنتو – فلسطين السينمائي "TPFF" ومهرجان واشنطن للسينما والفنون الفلسطينية "DCPFAF".

وسيكون الفيلم متاحا ضمن مهرجان تورنتو – فلسطين السينمائي عبر الإنترنت بدءًا من 27 سبتمبر المقبل، وحتى 29 من الشهر ذاته، بحسب ما ذكر صناع الفيلم في بيان أصدروه الأربعاء.

و"عباس 36" من إخراج المديرة العامة لزينب للإنتاج، مروة جبارة طيبي من الطيبة، والصحافية نضال رافع من حيفا، وإنتاج قناة الجزيرة الوثائقية.

ويروي الفيلم قصة عائلتين فلسطينيتين سكنتا نفس البيت في حيفا في عباس 36، ولطالما رافق هاجس المكان العائلتين، فهذا البيت هو حاضر عائلة رافع ونفس البيت هو ماضي عائلة أبو غيدا التي هُجّرت، وهو حال الكثير من العائلات الفلسطينية.