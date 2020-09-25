نادية الجندي: أفلامي لا تثير الغرائز وتحمل رسائل هادفة

مفيش عمل ليا سطحي أو يعتمد على الأنوثة".

أكدت النجمة نبيلة عبيد، أن أفلامها لا تثير الغرائز، كما يشيع البعض، موضحة: "

وأوضحت فقي تصريحات إعلامية، أن جميع الأفلام التي قامت ببطولتها تحمل رسائل هادفة أهمها ترسيخ القيم.

وجددت تأكيدها أن الفن الصادق هو من يصل إلى وجدان الناس لذلك كانت أفلامها تحقق أعلى الإيرادات.

يذكر أن نادية الجندي، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "سكر زيادة"، الذي يشهد على اللقاء الفني الأول لها مع الفنانة المصرية، نادية الجندي.