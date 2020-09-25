نادية الجندي: أفلامي لا تثير الغرائز وتحمل رسائل هادفة

وأوضحت فقي تصريحات إعلامية، أن جميع الأفلام التي قامت ببطولتها تحمل رسائل هادفة أهمها ترسيخ القيم.
وجددت تأكيدها أن الفن الصادق هو من يصل إلى وجدان الناس لذلك كانت أفلامها تحقق أعلى الإيرادات.
يذكر أن نادية الجندي، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "سكر زيادة"، الذي يشهد على اللقاء الفني الأول لها مع الفنانة المصرية، نادية الجندي.
ومسلسل "سكر زيادة" كان يحمل في البداية اسم "نساء من ذهب"، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، صاحب العديد من الأفلام الناجحة، منها "اللمبي" و"اللي بالي بالك" للفنان محمد سعد و"ظرف طارق" لأحمد حلمي.
ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب نادية الجندي، النجمة نبيلة عبيد والفنانة القديرة سميحة أيوب وهالة فاخر، إلى جانب عدد كبير من النجوم، الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم أحمد السقا وبيومي فؤاد وجومانة مراد وروجينا ولقاء الخميسي والمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة وحمدي الميرغني وصبري فواز وسليمان عيد.
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