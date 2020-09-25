إنتاج مسلسل "كارمن" لريهام حجاج يواجه أزمة كبيرة

وأصدر فريق الإخراج بيانا أكد من خلاله أنه لم يحصل على باقي مستحقاته المادية، كما أكدوا فشل جميع المحاولات الودية من جانبهم للتوصل لاتفاق مع المنتج أو جميع الأطراف الإنتاجية المسؤولة.
وكشف فريق الإخراج عن توقيعهم عقود في مسلسل أخر قبل الموسم الرمضاني ب45 يوما، وتمت الموافقة من المخرج حسين شوكت على طلب المخرج المنفذ الاستاذة سعاد الهجان بالمشاركة في العمل الآخر.
وتم إيقاف مسلسل كارمن لظروف مادية لمدة 30 يوم وتم استئناف العمل مرة أخرى.
ولاستكمال المسلسل تم زيادة عدد ساعات التصوير لمدة 20 ساعة لتوفير 4 أيام من الأيام المتفق عليها نظرا لطلب المنتج، وتم بالفعل الوقوف بجانبه وتم الانتهاء من المسلسل في 86 يوم بدلا من 90 يوم.
وعند آخر يوم تصوير المسلسل تم فريق الإخراج أن آخر دفعة بعد ١٠ أيام، وتواصل الفريق مع الجهة الإنتاجية بعد الوقت المحدد.
وبناء عليه لم يحصل الفريق على مستحقاته حتى الأن وتقدموا بشكوى لنقابة المهن السينمائية والنقابة ومستشارها القانوني اخطروا المنتج سامح مجدي للاستجواب أكثر من مرة ولم يحضر.
المسلسل تم التعاقد عليه من سنتين حتي الان ولم يحصل فريق الإخراج على مستحقاته.
ويضم الفريق سعاد الهجان مخرج منفذ، مؤمن حجازي مساعد أول، جاسمين عمرو عرفة سكريبت الملابس، محمد الشنواني مساعد مخرج والمسلسل من إخراج حسين شوكت وبطولة ريهام حجاج.
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