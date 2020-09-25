حنان سليمان مطلوبة على جوجل

تصدرت الفنانة حنان سليمان محرك بحث جوجل بعد شائعة وفاتها بفيروس كورونا التي انتشرت على مدار الأيام الماضية. وحلت حنان سليمان ضيفة على برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا وتحدثت عن حياتها الفنية وبدايتها وعن أسباب رفضها للزواج بعد وفاة زوجها. وعلقت حنان سليمان على شائعة وفاتها :" انا مكنتش اعرف اني مهمة قوي كدة". وشاركت في بطولة العديد من المسلسلات وبدأت مشوارها الفني عام 1979. ومن أشهر المسلسلات التي شاركت في بطولتها أيضا هبة رجل الغراب وابن حلال والأدهم وليالي والضوء الشارد والمال والبنون ورأفت الهجان.

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