لوحة نادرة لبوتيتشيلي قد تحصد 100 مليون دولار في مزاد

قالت دار سوذبيز للمزادات يوم الخميس إن لوحة نادرة للرسام ساندرو بوتيتشيلي قد تنضم إلى مجموعة الأعمال الفنية التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، عندما يجري عرضها للبيع في نيويورك.

ولوحة (يانج مان هولدنج أراوندل) للرسام الإيطالي، الذي ينتمي لعصر النهضة، هي واحدة من بين نحو 12 لوحة فقط عرفت له وبقيت حتى اليوم. وتعرض لوحتاه (بيرث أوف فينوس) و(بريمافيرا) في معرض أوفيتسي بفلورنسا.

ويُنتظر للعمل الفني الذي رسم في القرن الخامس عشر، والذي عرف أيضا باسم (الشاب الذي يحمل ميدالية)، أن يباع بأكثر من 80 مليون دولار في مزاد الأعمال الفنية القديمة لدار سوذبيز في يناير كانون الثاني بنيويورك.

ومنحت هذه اللوحة أعلى تقدير لعمل فني قديم في تاريخ سوذبيز التي قالت إن ثمن بيعها في المزاد قد يتجاوز 100 مليون دولار.