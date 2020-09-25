5 نجوم يواصلون حفلات الوطني السعودي الـ90 وأنغام تخطف الأنظار..فيديو

احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ90 مازالت مستمرة لليوم الثالث على التوالي، بمشاركة عدد من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، حيث أحيا 5 من نجوم الطرب عدة حفلات اليوم الخميس، وكان في مقدمة هؤلاء النجمة أنغام والفنان المصري تامر عاشور.

حفل أنغام وتامر عاشور

الفنانة المصرية أنغام أحيت حفلًا بمشاركة الفنان تامر عاشور في جدة بمدينة الملك عبد الله الرياضية، وبدأ الحفل أولا بظهور تامر عاشور وتقديمه مجموعة من أشهر أغانيه مثل "بيت كبير" و"انطق" و"باي باي" و"آخر مقابلة" و"في بالي" و"قولوا له سماح" و"افترقنا" و"تسلم" و"بياعة" وغيرها من الأغاني التي لاقت إعجاب المتابعين، وتداولوا مقاطع من الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبعد تامر عاشور صعدت المطربة المصرية أنغام على المسرح في أحدث ظهور لها بعد نفيها شائعات زواجها من المايسترو هاني فرحات، الذي تولى إدارة فرقتها أيضًا اليوم، كعادة باقي حفلاتها، وقدمت أنغام مجموعة مميزة من أغانيها ومنها "يا ريتك فاهمني"، و"قول حاضر" و"ولا دبلت" و"بقول ناسياك" وغيرها، وتداول الجمهور العديد من الفيديوهات التي وثقت فقرات الحفل.

نجوم الكويت يتغنون في حب السعودية

في السياق نفسه أحيا 3 من نجوم الأغنية الكويتية حفلاتهم الغنائية في اليوم نفسه تزامنًا مع حفل أنغام وتامر عاشور، ولكن في مدينة الدمام بالصالة الخضراء، وهم عبد الله الرويشد ونبيل شعيل ومطرف المطرف، وذلك تحت شعار "كويتيون يتغنون في حب السعودية، حيث بدأ الحفل بفقرة مطرف المطرف الذي قدم مجموعة من أغانيه المميزة وعدد من أغاني زملائه.

ومن أبرز الأغاني التي قدمها مطرف المطرف "أنت ملك" و"أبحكي لك" و"سكة طويلة" لعبادي الجوهر و"مهما يقولون" لمحمد عبده، و"من كل عقلك" وغيرها.

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نبيل شعيل وعبد الله الرويشد يخطفان الأنظار

فيما قدم الفنان الكبير نبيل شعيل فقرته، وأشعل الحفل بعدة أغاني من بينها "فوق هام السحب" و"شنو صاير" و"يا عسل" و"نبض الكويت"، بينما اختتم المطرب الكبير عبد الله الرويشد الحفل بتقديم عدة أغاني منها "سولف علي" و"يا عمري يا السعودية" و"الشوق" وغيرها.

وكان عدد من النجوم أحيوا حفلاتهم في اليوم الوطني السعودي الـ90 خلال الأيام الماضية، ومن بينهم الفنانة الإماراتية أحلام وداليا مبارك وماجد المهندس وعبادي الجوهر وآخرين.