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سر تأثر أحلام على المسرح خلال حفل اليوم الوطني السعودي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تأثر أحلام على المسرح خلال حفل اليوم الوطني السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا من حفل أحلام الذي أحيته في المملكة العربية ، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90، والذي أكدت فيه أنها مفتقدة لجمهورها، بعد أن تم إبلاغها عقب وصولها إلى جدة بإلغاء الحضور الجماهيري وبث الحفلات عبر شبكة الإنترنت (أونلاين).

وقالت أحلام باكية خلال الحفل الذي أذيع عبر منصة "شاهد في آي بي": "أحس إنه دائما الفنان ولو شال معاه صوت حلو وحضور حلو وأغاني حلوة إلا من غير جمهوره هو تاج راسه.. أقول جمهور اليوم أنا فقدتكم.. إن شاء الله ياربي تزول هالغمة ونجتمع من جديد".

​وأحيت أحلام الحفل الغنائي في جدة على مسرح الصالة المغلقة في مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة).

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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