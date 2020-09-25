منال سلامة تحكي موقفا مع نجلها: "قاللي هتدخلي النار"

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة منال، عن موقف جعل نجلها الوحيد يبكي بشدة في صلاة الجمعة، قائلة: "ابني راح يصلي صلاة الجمعة رجع يقولي انتي هتدخلي النار لأنك ممثلة، وعمو الشيخ هو من قال لي ذلك".

وأضافت منال، خلال تقديمها برنامج “حلو الكلام”، المذاع على قناة “صدى البلد”: أنا قولت له له لا متخافشي لن أدخل النار، وعمو الشيخ لم يعرف جميع الممثلين بشكل صحيح، ولن أدخل النار كما قال لك.