كريم فهمي يتعاون مع السيناريست أماني التونسي.. التفاصيل

وكشف فهمي عن تعاونة مع السيناريست أماني التونسي، في فيلم سينمائي جديد، تحت قيادة المخرج عثمان أبو لبن، وهو ينتمي لنوعية الأفلام ”الأكش”، ومن المقرر أنه سيتم الإعلان عن أسماء نجومه خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أن أخر أعمال كريم فهمي، مسلسل "ونحب تاني لية" الذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠ مع النجمة ياسمين عبد العزيز، وحقق نجاح كبير.
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